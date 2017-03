Phá sòng bạc 6 bà sát phạt với 2 ông

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) ngày 28-9 cho biết đã lập biên bản quả tang và hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định vụ đánh bạc vừa xảy ra trên địa bàn.



Trước đó, lúc 15 giờ ngày 25-9, sau một thời gian theo dõi, lực lượng Công an huyện Trảng Bom ập vào bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc tài xỉu ăn tiền tại nhà ông Ngô Tấn Hiệp (50 tuổi, ấp Trường An, Thanh Bình, Trảng Bom, Đồng Nai) có tám đối tượng gồm sáu nữ và hai nam tham gia.

Cụ thể, khi công an ập vào thì phát hiện sáu phụ nữ gồm Nguyễn Thị Nga (50 tuổi) và Đinh Thị Tuyến (46 tuổi, cả hai cùng khu phố 1, Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu), Lê Thị Hoa (40 tuổi), Nguyễn Thị Kim Thoa (27 tuổi) Nguyễn Thị Thanh Tuyền (46 tuổi) và Nguyễn Thị Đây (45 tuổi, cả bốn ngụ xã Thanh Bình, Trảng Bom) đánh bạc với hai nam giới là Ngô Tấn Hiệp (50 tuổi, ngụ ấp Trường An, xã Thanh Bình), Lê Mậu Trung (46 tuổi, khu phố 1, Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu).

Công an đã tạm giữ một bộ chén đĩa, ba hột xí ngầu (không tạm giữ được tiền trên chiếu bạc), bốn mô tô, tổng số tiền hơn 19 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Trảng Bom giải quyết.