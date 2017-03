Phá sòng bạc, bắn cá ăn tiền tại gia

(PL)- Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM đã bàn giao toàn bộ các nghi can cùng tang vật cho Công an huyện Củ Chi điều tra và xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Qua theo dõi địa bàn, trinh sát Đội 5 PC45 phát hiện tại nhà số 25/4/1 đường 106, ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, hằng ngày có rất đông người ra vào để đánh bài ăn tiền. Sòng bạc hoạt động liên tục từ tháng 2-2015 đến nay, mỗi ngày có đến 30-40 người tấp nập ra vô sòng bạc. Ngoài ra, tại đây còn đặt máy bắn cá để con bạc đến ăn thua lên đến hàng triệu đồng mỗi lần. Từ các thông tin này, Phòng PC45 đã lên kế hoạch triệt phá. Các con bạc bị bắt quả tang tại sòng của Nguyễn Văn Hào phần lớn là phụ nữ. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp) Theo điều tra, tổ hợp cờ bạc này do chính chủ nhà Nguyễn Văn Hào đứng ra tổ chức. Hằng ngày Hào mở cửa từ 15 giờ, con bạc đến tham gia phần lớn là phụ nữ có máu đỏ đen. Các con bạc chủ yếu đánh bài cào, mỗi ván đặt cược dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng. Mỗi ngày Hào thu được từ 800.000 đến 2 triệu đồng tiền xâu. Chiều 20-3, trinh sát Đội 5 PC45 và Công an huyện Củ Chi ập vào bắt quả tang 24 người đang tham gia sát phạt tại sòng bạc của Hào. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 23 triệu đồng tiền tang vật, hai bộ bài, 17 ĐTDĐ… Cùng lúc này tại nhà Hào còn có bốn con bạc đang tham gia chơi bắn cá ăn tiền. Hào khai thuê Lê Văn Hiếu (ngụ cùng xã) quản lý hai máy bắn cá và trả lương cho Hiếu 5 triệu đồng/tháng. Đồng thời còn có Võ Thị Mai Loan làm nhiệm vụ phục vụ tại máy với lương tháng 3 triệu đồng. H.TUYẾT