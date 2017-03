Phá sòng bạc có camera cảnh giới

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 12 đã triệt phá một ổ cờ bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Sòng bạc này do bà Võ Thị Mỹ Dung (56 tuổi, ngụ quận 12) tổ chức.

Khoảng 20 giờ ngày 20-8, lực lượng công an ập vào sòng bạc được tổ chức ngay tại nhà bà Dung ở A132 tổ 16, khu phố 2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Tại đây, công an bắt quả tang có 25 con bạc đang sát phạt ăn thua. Theo lời khai ban đầu, hằng ngày bà Dung tổ chức sòng bạc từ chiều đến nửa đêm, giao cho con rể là Nguyễn Ngọc Đức (tự Tèo) và Hồ Anh Tuấn (tự Tí, cùng ngụ quận 12) thay phiên nhau làm nhà cái trực tiếp ăn thua với con bạc. Bà Dung quy định mỗi lần nhà cái “bão” (thắng lớn), bà Dung sẽ được hưởng 30% số tiền thắng cược, còn nhà cái hưởng 70%.

Võ Thị Mỹ Dung cùng các con bạc bị công an bắt quả tang. Ảnh: HT

Ngoài ra, bà Dung còn giao cho con gái là Trần Thị Thùy Linh (ngụ quận Gò Vấp) trực tiếp đứng ra lấy tiền xâu của các con bạc.

Nhằm cảnh giới cơ quan chức năng, bảo đảm cho sòng bạc hoạt động mà không bị phát hiện, bà Dung cho lắp hệ thống camera theo dõi. Thường ngày khi sòng bạc hoạt động, bà Dung ngồi trong nhà quan sát qua camera. Ngoài ra, bà Dung còn thuê người đứng ngoài cảnh giới, canh cửa. Theo đó, bà Dung lệnh chỉ mở cửa cho con bạc quen mặt vào chơi.

Đêm 20-8, lực lượng công an bất ngờ ập vào sòng bạc của bà Dung, hàng chục con bạc không kịp bỏ chạy. Ngoài ra, công an còn thu giữ hàng chục triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật có liên quan.

Không chỉ tổ chức cho con bạc lắc tài xỉu ăn thua trực tiếp, bà Dung còn tổ chức thầu đề ngay tại nhà. Hằng ngày bà Dung nhận tin nhắn ghi đề từ các đối tượng đàn em qua điện thoại di động, số tiền ghi phơi thu được khoảng trên dưới 15 triệu đồng.

Tại nhà bà Dung, công an đã thu nhiều tang vật gồm máy fax, phơi đề...

Hiện PC45 Công an TP.HCM đã lập hồ sơ bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an quận 12 điều tra, xử lý. Qua tra cứu hồ sơ, tại sòng bạc này công an phát hiện nhiều đối tượng từng có các tiền án như đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy.