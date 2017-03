Phá sòng bạc do một “nghệ sĩ” tổ chức

Trước đó, chiều 18-7, Đội 5 - PC14 phối hợp với Công an quận 5 bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang một ổ đánh bạc trong căn hộ 303 chung cư Ngô Quyền. 12 con bạc cùng tang vật là hơn 80 triệu đồng được đưa về trụ sở công an phường 9, quận 5.

Sòng bạc này do Ngô Văn Bửu (46 tuổi, thường trú tại Châu Thành, Bến Tre) và Lê Ngọc Lâm (Dụ, 43 tuổi, tạm trú phường 2, quận 5) đứng ra tổ chức. Bửu từng là nghệ sĩ cải lương của đoàn TN với nghệ danh Hoàng Bửu, Bửu Đàn. Thời gian sau này, Hoàng Bửu chỉ đi đàn hoặc hát show tại các quán bia ca cổ trên đường Trần Bình Trọng, Nguyễn Trãi, Hàm Tử. Căn hộ 303 do Bửu thuê với giá bốn triệu đồng/tháng để gầy sòng. Mỗi ván bài được quy định đánh từ 1,5 triệu đồng trở lên. Các con bạc thường ăn thua từ năm đến 10 triệu đồng/chến và Bửu lấy xâu 500.000 đồng/chến. Theo hồ sơ công an, vào năm 2003, nghệ sĩ Hoàng Bửu từng bị Công an quận 3 bắt quả tang tổ chức đánh bạc trong khu vực cư xá Đô Thành. Sau thời gian tạm lắng, đầu năm 2008, Bửu trở lại đường cũ, mở sòng bạc từ trưa đến đêm khuya, thậm chí tới sáng hôm sau. Để tránh bị phát hiện, Bửu thường xuyên thay đổi địa điểm và chỉ đón nhận khách quen.

Sòng bạc của Bửu có không ít con bạc là nghệ sĩ cải lương biểu diễn cho các đoàn cải lương nổi tiếng. Riêng Lê Hồng Lâm là cháu của một nữ nghệ sĩ nổi tiếng hiện đã giải nghệ. Lâm cũng đi hát cải lương với nghệ danh Ngọc Lâm, gần đây chuyển sang làm MC cho một nhà hàng ca cổ trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình). Tại sòng bạc còn có Nguyễn Thị Hồng (33 tuổi) và bà Vân (ngụ phường 5, quận 6) hành nghề cho vay.

Hiện cơ quan điều tra tạm giữ tám người, trong đó có Bửu, Lâm, Hồng, Quang Ngọc Cường và Nguyễn Anh Duy (vai trò phát hỏa) để tiếp tục điều tra làm rõ.