Phá sòng bạc phát hiện đường dây thầu đề

Nguyễn Văn Tuấn, nghi can cầm đầu sòng bạc ghi đề. Ảnh: MK

Sau nhiều tháng lập án đấu tranh, chiều 27-2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lâm Đồng đã phá án, bắt quả tang Tuấn và Phương đang tổ chức đánh bạc tại nhà bằng hình thức ghi đề và đánh bạc trên mạng (xóc đĩa và bắn cá). Tang vật công an thu giữ tại chỗ gồm 17 tờ phơi đề, hai tờ ghi điểm thắng thua đánh bạc trực tuyến, hai máy fax, hai máy tính và gần 9 triệu đồng. Qua điều tra, công an bắt tiếp Liên, Mạnh Linh và Phùng Thị Linh với vai trò đồng phạm (cảnh giới cho sòng bạc) và tham gia đánh bạc. Quá trình khám xét nơi ở của các nghi can, công an còn thu thêm 14 phơi đề, bảng ghi điểm thắng thua đánh bạc trực tuyến với số tiền hơn 150 triệu đồng.

Sòng bạc này do Tuấn cầm đầu hoạt động tại địa bàn huyện Lâm Hà từ nhiều tháng qua và thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc. Trong đó Phương là đồng phạm tích cực. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra.