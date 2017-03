Phá sòng bạc trên núi, tạm giữ 20 người

Theo Nguyễn Long (TNO)

Theo người dân xã Long Sơn, sòng bạc trên núi Nứa đã tồn tại từ lâu nay do Nguyễn Chí Thiện (còn gọi là “Chí Phèo”, 45 tuổi, ngụ xã Long Sơn) tổ chức.Sau một thời gian theo dõi, lúc 15 giờ 30 phút ngày 28.8, hàng chục trinh sát PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bất ngờ ập vào sòng bạc này.Lúc này có khoảng 50 người tham gia đánh bạc, khi thấy lực lượng công an liền tháo chạy tán loạn.Các trinh sát đã bắt giữ tại chỗ 20 người, còn Thiện đã nhanh chân chạy thoát.Tại sòng bạc, lực lượng công an thu giữ hơn 10 triệu đồng và 32 xe máy các loại.Hiện, PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn đang điều tra vụ việc.