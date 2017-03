Phá sòng bạc trong nhà hàng Anh và Tôi

Khi công an vào kiểm tra phòng số 3, Lý Chí Quy (ngụ quận 11) đang làm cái cùng với 21 đối tượng chơi tài xỉu. Mỗi ván các con bạc đặt tiền thấp nhất 50 ngàn đồng, cao nhất là một triệu đồng. Công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 15 triệu đồng và khoảng 50 triệu đồng khác do các con bạc đem đến. Các con bạc vừa đánh bạc vừa được tiếp viên phục vụ ăn nhậu ngay tại sòng.

Theo lời khai của các đối tượng, sòng bạc này mở ra khoảng một tháng, mỗi tuần tổ chức 2-3 lần và cho các con bạc đến đánh từ chiều hôm trước đến tận sáng hôm sau.