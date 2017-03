Phá sòng bạc trong quán cơm, tạm giữ 28 người

Trước đó, vào chiều 28/10, Công an phường 9, quận 5 kết hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận 5 bắt quả tang sòng bạc trên gác lửng của quán cơm tại địa chỉ 100/13 đường Hùng Vương phường 9, quận 5.



Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 28 người đang sát phạt dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền 22.260.000 đồng, 1 bộ bài tây, 1 bàn lắc tài xỉu, 5 hột xí ngầu và 2 bộ cờ cá ngựa.







Các con bạc bị tạm giữ tại cơ quan công an





Tang vật bị công an thu giữ



Theo Đình Thảo (DT)



Bước đầu các đối tượng trên khai nhận, sòng bạc này do Lê Công Mãnh (40 tuổi, ngụ phường 9, quận 5) đứng ra tổ chức nhiều ngày nay và hoạt động liên tục từ trưa cho đến chiều tối mỗi ngày. Người đứng ra lắc tài xỉu tại sòng bạc là Hà Kỳ Vi (56 tuổi, ngụ phường 8, quận 10). Ngoài ra Mãnh còn thuê Võ Văn Quân (26 tuổi, quê Vĩnh Long) làm nhiệm vụ cảnh giới.Hiện công an đang khẩn tương truy bắt tên Lê Công Mãnh đã bỏ trốn.