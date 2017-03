Phá sòng tài xỉu của giang hồ cộm cán

Ngày 19-2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM đã bàn giao 26 người cùng toàn bộ tang vật có liên quan đến một sòng tài xỉu cho Công an quận 10 tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, trinh sát Đội Phòng, chống tệ nạn cờ bạc - mại dâm (thuộc PC 45) phối hợp cùng Công an quận 10 ập vào sòng tài xỉu được tổ chức quy mô tại quán cà phê 7D (344 Hòa Hảo, phường 4, quận 10). Tại hiện trường, cơ quan công an bắt giữ 26 người, thu giữ tang vật gồm gần 58 triệu đồng, ba hột xí ngầu, một bộ dụng cụ dùng lắc tài xỉu, hai chuông báo động…







Những người tham gia sòng bạc của Vũ bị công an bắt giữ tại quán cà phê 7D cùng tang vật. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Bước đầu công an xác định sòng bạc trên do Phạm Quang Vũ (ngụ quận 3, có tiền án về tội cướp giật tài sản) tổ chức kiêm làm cái trực tiếp ăn thua với các con bạc. Vũ tổ chức sòng bạc lưu động ở hai địa điểm gồm quán cà phê 81 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 7, quận 5 và quán cà phê 7D trên. Vũ thuê các đàn em gồm Huỳnh Tấn Đạt (tự Mèo, ngụ quận 5), Trần Chí Cường (tự Bi, ngụ quận Tân Bình, có một tiền án về tội cố ý gây thương tích) và Nguyễn Minh Đạt (ngụ quận 5). Ba người này có nhiệm vụ “phát hỏa”, phục vụ tại sòng và giữ xe cho con bạc với mức tiền công 200.000-300.000 đồng/ngày. Ngày nào Vũ thắng thì cho thêm 100.000 đồng/người/ngày. Sòng bạc hoạt động từ 14 giờ đến 22 giờ, quy tụ khoảng 20 con bạc tham gia, mức thắng thua khoảng 3-4 triệu đồng/ván. Nếu nhà cái “bão” (tức ba hột xí ngầu hiện số nút giống nhau) thì Vũ ăn hết cả bên tài lẫn bên xỉu.

Riêng về hai quán cà phê mở điểm đánh bạc, theo xác minh ban đầu thì chủ quán và quản lý thỏa thuận ngầm với Vũ tổ chức sát phạt nhằm lôi kéo khách đến quán, bán nước giá cao. Tại quán cà phê, Vũ lắp đặt hệ thống chuông báo và tay chân cảnh giới để đề phòng công an.

Trong 26 con bạc bị bắt giữ để điều tra, cơ quan công an xác định tám người có tiền án, tiền sự như cướp tài sản, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, hiếp dâm, tổ chức đánh bạc, đánh bạc...

TUYẾT KHUÊ