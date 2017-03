Phá thành công chuyên án lớn, thu 1.000 viên ma tuý tổng hợp

Sau khi thu thập chứng cứ và tài liệu điều tra, cơ quan điều tra (CQĐT) đã tiến hành bắt khẩn cấp Vũ Ngọc Phương (SN 1970, trú tại 25/97 đường Trường Chinh, phường bà Triệu, TP Nam Định), một trong những đối tượng cầm đầu trong đường dây buôn bán "cái chết trắng" với khối lượng lớn từ Quảng Ninh về Nam Định. CQĐT còn thu giữ thêm 2 điện thoại di động, 1 xe máy, 13,5 triệu đồng và một số vật chứng liên quan.

CQĐT cho biết, cả 2 đối tượng trên đã tham gia buôn bán ma tuý tổng hợp từ rất lâu và đều là những đối tượng nghiện ngập. Đường dây tội phạm này thu hút nhiều cá nhân ở trong và ngoài tỉnh tham gia.

Hiện CQĐT Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan.

Hai đối tượng Hiệp và Khánh tại cơ quan công an. (Ảnh: Anh Thế)

Một diễn biến khác, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1985) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép gần 1000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 23/5/2011, tại Trạm thu phí cầu Đá Bạc, thuộc xã Phương Nam - TP Uông Bí, Đội TTKS Giao thông 1-18 Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP Uông Bí kiểm tra xe ô tô BKS 14P.0892, do Nguyễn Kiên Cường (SN 1979) trú tại phường Cẩm Thủy - TX Cẩm Phả điều khiển. Trên xe chở 2 đối tượng là Trần Sỹ Hiệp và Phạm Gia Khánh. Quá trình kiểm tra phát hiện thấy trên xe có 10 gói nilon trong đựng bột màu trắng là hêrôin và 10 viên thuốc nén màu hồng, dạng ma túy tổng hợp.

Điều tra mở rộng, Công an TP Uông Bí đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Trần Sỹ Hiệp (SN 1966) và Phạm Gia Khánh (SN 1969) đều trú tại khu 2 - phường Cẩm Thủy - TX Cẩm Phả về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 10 gói nhỏ bột hê rô in và 10 viên nén ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quản Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.