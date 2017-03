Phá thành công đường dây làm giả tài liệu, giấy tờ

Theo hồ sơ ban đầu của Cơ quan điều tra, đứng đầu đường dây là Trương Quang Thạch (27 tuổi), trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Thạch đã móc nối với các đối tượng Nguyễn Văn Tân (30 tuổi), trú ở thành phố Đồng Hới, cùng Nguyễn Thành Luận (41 tuổi), Nguyễn Văn Bắc (30 tuổi) đều trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và Phạm Hồng Tuấn (31 tuổi), trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An tổ chức thành đường dây in ấn, tiêu thu bằng giả khắp 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.



Khám xét khẩn cấp nơi các đối tượng lưu trú, cơ quan Công an đã phát hiện máy in màu, khung lưới, máy vi tính, máy ép plastic cùng nhiều mẫu phôi bằng, chứng chỉ, con dấu giả của các cơ quan, tổ chức mà các đối tượng sử dụng để làm các loại văn bằng chứng chỉ giả như: bằng đại học, cao đẳng, giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh...



Đến thời điểm bị bắt, các đối tượng khai nhận đã làm giả khoảng 100 loại bằng tốt nghiệp, giấy tờ, chứng chỉ giả để bán cho những người có nhu cầu.



Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ





Theo Sông Lam (CAND)