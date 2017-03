Phá “thủ phủ đá gà” gây chấn động giới cá cược cả nước

Sau một thời gian tiến hành đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, chiều và đêm 1-5, Công an tỉnh Quảng Bình đã hiệp đồng tác chiến phá trường gà gây chấn động giới chọi gà ăn tiền cả nước. Hàng trăm chủ gà đang say sưa sát phạt từ Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An... đã bị bắt tại trường gà.



Các con bạc tai trường gà bị bắt giữ

Gần 30 chiếc ô tô hạng sang, cùng hàng tỉ đồng phơi ghi cá cược và tiền mặt được thu giữ tại chỗ. Trường gà này được giới chọi gà ăn tiền xem là “thủ phủ đá gà” quy mô bậc nhất cả nước.



Vào gần cuối năm 2015, giới cá cược đá gà cả nước thường tỉ tê mê mẩn bởi trường gà được một chủ doanh nghiệp xây dựng mở ra thuộc phường Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình. Trường gà được xây dựng trên diện tích khoảng hơn 5.000 m², xung quanh tường rào xây cao hơn 3 m bao bọc. Hệ thống camera được chủ sới lắp đặt soi quét hình ảnh xa hàng trăm mét. Đây được chủ trường gà coi là khu vực bất khả xâm phạm, vì vậy các con bạc ham đá gà ăn tiền trong cả nước đều thường xuyên đến trường gà.

Trong trường gà được thiết kế phân chia thành nhiều khu vực. Ngay giữa sân chính là hai sới gà được thiết kế công phu. Nhà điều hành của chủ sới, nơi nghỉ ngơi của các con bạc, chỗ để xe, nhà bếp, phòng trọng tài… tất cả được xây dựng khang trang, có camera giám sát đến từng góc tường. Và đặc biệt khu nuôi nhốt gà được chủ sới thiết kế thành từng phòng một cho mỗi gà chọi. Mỗi phòng được sơn son thiếp vàng, có bảng số cho mỗi gà. Được biết nhiều con gà chọi nơi đây có giá lên đến 200 triệu đồng.

Việc canh phòng trường gà ngoài camera giám sát 24/24 giờ, hằng ngày còn có hàng chục bảo vệ chia thành nhiều vòng kiểm soát, từ hành lang xung quanh, cổng chính, các sân, sới và chuồng gà. Để vào trường gà sau khi qua được hệ thống “an ninh” trường gà kiểm soát, mỗi người qua cổng phải đóng 50.000 đồng, xe máy 20.000 đồng, ô tô 50.000 đồng, vào cổng ở lại ăn trưa 150.000 đồng.

Ngoài ra chủ sới gà còn thu thêm phần trăm trên mỗi trận đá gà, được biết có ngày có đối tượng đã đá gà một trận lên đến vài tỉ đồng. Có lúc cao điểm một số trận đá gà còn được quay phát để giới cá cược đá gà trong và ngoài nước trực tiếp đặt cược.



Nhiều ô tô sang bị bắt giữ trong trường gà

Trong trường gà có nội quy cụ thể treo công khai như “quy định chung, quy định đá gà, quy định ghép gà…”. Thấy trường gà được xây dựng công phu, hoành tráng, tọa lạc giữa một vùng đất rộng lớn nên không ít đại gia ham mê gà chọi trong cả nước nghĩ rằng có thể trường gà này đã được “bao bọc”, không gì cản phá vì vậy không ít người đã ôm tiền tỉ đến đây để đánh bạc…



Chiều tối 1-5, trường gà ở Đồng Hới được mở để phục vụ hàng trăm “đại gia cờ bạc” ăn thua ngày nghỉ lễ. Với lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình, giờ phá trường gà đã điểm nhưng để phá án thành công, từ nhiều tháng qua, chiến sĩ trinh sát đã tiến hành trinh sát, thu thập các thông tin, quy luật hoạt động của trường gà để tiến hành phá án.

Để đảm bảo yếu tố bất ngờ, không lộ thông tin, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, Công an TP Đồng Hới được huy động đột xuất, không được mang theo điện thoại, tất cả được quán triệt theo mệnh lệnh chỉ huy của Ban Giám đốc công an tỉnh.

Khi gần đến trường gà, một tổ công tác cảnh sát cơ động võ nghệ điêu luyện được lệnh khống chế các đối tượng bảo vệ, hệ thống camera được tắt bất ngờ. Những chiếc xe chở lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình ập tới vào ngay tận sới gà.



Trường gà có hẳn nội quy

Giữa trường gà các đối tượng đá gà vất tiền ngổn ngang, tìm cách thoát thân. Nhiều đối tượng chống trả lại lực lượng công an bằng hung khí song đều bị các chiến sĩ cảnh sát cơ động bắt giữ. Sau đó hơn 300 đối tượng tại trường gà đều cúi đầu chấp hành mệnh lệnh của lực lượng công an.



Tại hiện trường, gần 29 chiếc ô tô hạng sang mang biển số nhiều tỉnh đã bị tạm giữ, cùng tờ phơi ghi đá độ và tiền mặt lên đến nhiều tỉ đồng. Ngay trong đêm 1 và ngày 2-5, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình vẫn đang làm công tác kiểm tra, rà soát tại trường gà.

Được biết hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ đối tượng đích thực của chủ trường gà này, bởi theo nguồn tin riêng của phóng viên báo CAND, trường gà núp bóng dưới nhiều tên song do một “đại gia” cộm cán trong giới kinh doanh ở Quảng Bình đứng ra tổ chức.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng Công an Quảng Bình điều tra.