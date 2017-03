Phá ‘thủ phủ’ lừa đảo qua mạng ở Quảng Nam

Trong thời gian vừa qua, Công an TP.HCM, Đà Nẵng, TP Huế... đã bắt giữ các nhóm lừa đảo qua mạng. Có một điểm đáng lưu ý là các nghi can đều đặt “trụ sở” tại huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) để vươn vòi ra khắp cả nước.

Qua điều tra ban đầu, từ tháng 2-2015, Trung và Linh, Tân đã giăng bẫy lừa đảo trúng thưởng qua mạng. Sau khi đăng nhập vào các trang mạng xã hội, Trung gửi tin nhắn thông báo trúng thưởng đến các nạn nhân. Nội dung họ đã trúng thưởng xe máy Liberty hoặc phiếu quà tặng trị giá 50-70 triệu đồng cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác. Khi khách hàng liên hệ để nhận giải thì nhóm Trung hướng dẫn làm thủ tục lãnh thưởng, đồng thời phải nộp trước 1,5 triệu đồng (bằng card điện thoại) chi phí làm hồ sơ. Nhận được số tiền này, Trung tiếp tục dụ dỗ nộp thêm các loại chi phí như phí vận chuyển, phí VAT... Có người đã phải chuyển cho nhóm này số tiền lên đến gần 100 triệu đồng.

Để nhận được tiền chuyển khoản từ “con mồi”, Trung sử dụng tám thẻ ATM của nhiều ngân hàng khác nhau nhưng đều có chi nhánh tại TP Đà Nẵng để rút tiền. Qua xác minh, tám chiếc thẻ ATM trên trị giá hơn 10 triệu đồng. Trong đó có nhiều thẻ ATM được lập từ giấy CMND giả.

Cơ quan điều tra xác định Trung đứng ra thu mua, quy đổi thẻ cào điện thoại cho các nhóm lừa đảo. Cụ thể, sau khi lừa được “con mồi” nộp card, Tân và Linh sẽ bán lại cho Trung để Trung vào mạng Internet tiến hành giao dịch, bán lại cho những người dùng thực tế để hưởng chênh lệch.

Theo Trung khai, nhóm lừa đảo này thường xuyên sử dụng máy tính kết nối mạng ở quán Internet Blue (thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) để giao dịch. Ngoài ra một số quán Internet công cộng được xem là “hang ổ” của nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng. Theo Công an TP Đà Nẵng, mặc dù ẩn náu tại Duy Xuyên nhưng các đối tượng này lại sử dụng thẻ ATM đăng ký tại Đà Nẵng khiến việc truy tìm tung tích gặp khó khăn.

Qua tìm hiểu, hầu hết băng nhóm lừa đảo qua mạng bị cơ quan công an phát hiện thời gian qua đều xuất phát từ Duy Xuyên (Quảng Nam). Cụ thể, ngày 16-4, Công an TP Huế đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Sơn (trú Duy Xuyên), nghi can cầm đầu trong đường dây nhắn tin lừa trúng thưởng.

Trước đó, ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã bắt khẩn cấp ba nghi can lừa đảo qua mạng xã hội Zalo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng gồm: Lê Văn Pháp, Nguyễn Thị Phương và Phạm Nguyễn Minh Tài (cùng ngụ thị trấn Nam Phước).

ông Nguyễn Công Dũng, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết sau khi công an huyện báo cáo hiện tượng trên, huyện đã họp các cơ quan liên quan để tăng cường kiểm tra quản lý các tiệm Internet, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm.

