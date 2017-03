Phá trường gà gần sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 8-9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ đá gà ăn tiền tại một bãi đất trống ở phường 15, quận Tân Bình (gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất). Trường gà này do Kiều Văn Sỹ (32 tuổi, quê Gia Lai) cầm đầu. Có 47 người (trong đó có Việt kiều) bị bắt quả tang tại trường gà đang được công an sàng lọc, lập hồ sơ để xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, bãi đất trống mà Sỹ tổ chức trường gà thuộc sự quản lý của Công ty B. và công ty này cho ông Trần Quang V. thuê để đầu tư xây dựng sân bóng mini, quán cà phê sân vườn. Một phần diện tích trong khu đất thuê được ông V. cho một người tên Châu (chưa rõ lai lịch) thuê lại và Châu cho Sỹ mở trường gà với giá 2 triệu đồng/tháng.

Các con bạc bị bắt quả tang tại trường gà của Kiều Văn Sỹ. Ảnh: CTV

Mỗi ngày trường gà của Sỹ hoạt động từ 10 giờ sáng đến 17 giờ chiều, thu hút 40-50 con bạc đến tham gia với 5-7 độ, tiền cược mỗi độ gần chục triệu đồng, chưa kể các con bạc còn tự do cá cược hàng xáo với nhau. Sỹ thu tiền 10% sổ độ và 5% tiền xâu của các con bạc. Không như những trường gà khác thường thuê người giúp sức, riêng Sỹ ngoài vai trò tổ chức, Sỹ còn làm trọng tài, biện gà và trực tiếp đứng ra ăn thua với các con bạc.

Tại thời điểm bị bắt, Sỹ đang đưa gà ra đá độ với gà của một con bạc tên Long với mức cá cược 5 triệu đồng. Phía “cánh gà” của Long toàn là các tay Việt kiều có máu đỏ đen như VĐT (Việt kiều Pháp), BVL (Việt kiều Mỹ), NKT, LVH và TVH... Khi cặp gà của hai bên đang hăng say so cựa thì các trinh sát Đội 5 PC45 ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, công an bắt giữ Kiều Văn Sỹ cùng 46 con bạc khác, riêng Long đã nhanh chân bỏ trốn. Tang vật thu giữ tại chỗ hơn 100 triệu đồng, 15 con gà, 49 ĐTDĐ, 32 xe máy…

Được biết, trong số các con bạc bị tạm giữ có Trần Văn Hoàng từng có một tiền án tội mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Tấn Phương có một tiền án tội cố ý gây thương tích.

Hiện vụ việc đang được PC45 - Công an TP.HCM tiếp tục điều tra.

HOÀNG TUYẾT