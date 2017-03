Phá trường gà ở quận Bình Thạnh

Hai ngày liên tiếp, Công an TP.HCM đã triệt phá hai tụ điểm cờ bạc quy mô lớn ở quận Bình Thạnh và huyện Củ Chi. Đó là trường gà của Khoang “khùng” và sòng bạc của Đoàn và Trung, toàn là dân tiền án, tiền sự.

Trường gà của dân “số má”

Ngày 1-4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM đã bàn giao 29 người liên quan đến ổ đá gà ăn tiền tại ngã ba hẻm 229 Lê Quang Định (phường 7, quận Bình Thạnh) cùng tang vật cho Công an quận Bình Thạnh xử lý. Được biết trưa 31-3, Đội 5 PC45 kết hợp Công an quận Bình Thạnh ập vào địa chỉ trên bắt quả tang 29 người tham gia đá gà. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 44 triệu đồng, 200 USD, hai con gà, hai cặp cựa sắt, cân đồng hồ, 31 ĐTDĐ…

Bước đầu công an xác định trường gà này do Nguyễn Minh Khoang (tự Khoang “khùng”) tổ chức hơn một tháng nay. Khoang thừa nhận còn làm trọng tài, làm “biện” (ghi độ gà) và lấy xâu các con bạc. Mỗi ngày Khoang thu được khoảng 1,5 triệu đồng tiền xâu. Trường gà hoạt động từ 9 giờ đến 17 giờ với 7-8 độ gà, mỗi độ có mức ăn thua 2-5 triệu đồng. Vào thời điểm công an bắt quả tang, Khoang đã tổ chức đá được một lượt gà với mức độ ăn thua 2 triệu đồng.

Những người tham gia đá gà ở quận Bình Thạnh bị tạm giữ. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp). Nguyễn Minh Khoang, chủ trường gà. Trần Quốc Trung (Tí) quản lý sòng bạc ở Củ Chi.

Trong những con bạc bị bắt đa phần là dân có nhiều tiền án, tiền sự nguy hiểm. Cụ thể, Khoang “khùng” có tiền án về tội cướp giật, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng. Đàn em thân tín của Khoang như Nguyễn Văn Côi (tiền án về tội giết người), Nguyễn Nhật Sơn (tàng trữ trái phép chất ma túy), Lê Hoàng Sơn (cố ý gây thương tích) và Nguyễn Hữu Tài (mua bán trái phép chất ma túy).

Sòng bạc “quý bà” vùng ven

Trước đó, trưa 30-3, trinh sát Đội 3, Đội 5 PC45 và Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đã tập kích một sòng bạc ở bãi đất trống ở ấp 4A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Tại đây, công an tạm giữ 38 người, thu giữ hơn 30 triệu đồng, năm bộ bài, 27 ĐTDĐ các loại…

Theo các con bạc khai, sòng bạc do Nguyễn Văn Đoàn (có tiền án về tội đánh bạc, vừa ra tù vào đầu năm 2013) và Trần Quốc Trung (tự Tí, từng có tiền án về tội tổ chức đánh bạc) đứng ra tổ chức khoảng hai tháng nay. Đoàn là chủ nhưng ít khi ra mặt mà giao cho Trung thu tiền xâu và quản lý đàn em. Do sòng bạc liên tục di chuyển qua nhiều địa điểm quanh xã Tân Thạnh Đông, các trinh sát PC45 phải theo dõi đến địa điểm thứ tám triệt phá được. Khi công an tập kích, Đoàn may mắn thoát được.

Hằng ngày sòng bạc hoạt động từ sáng đến chiều, quy tụ khoảng 30-40 con bạc, chủ yếu là phụ nữ. Thông thường tại sòng, nhà cái ăn thua trực tiếp với các con bạc. Cứ sau mỗi ván bài, nếu nhà cái thắng thì phải chi tiền xâu 50.000 đồng cho Trung. Mỗi ngày Trung thu xâu trên dưới 6 triệu đồng và trả tiền công cho một số người phục vụ tại sòng với mức 200.000 đồng/người/ngày, còn lại Trung và Đoàn chia đôi với nhau.

Sau khi bàn giao những người bị tạm giữ cùng tang vật cho Công an huyện Củ Chi điều tra theo thẩm quyền; Phòng PC45 Công an TP.HCM tiếp tục truy xét “ông trùm” Nguyễn Văn Đoàn.

HOÀNG TUYẾT