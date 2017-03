Phá trường gà, tạm giữ hình sự 12 người

Ảnh minh họa

Trưa nay (3-3), Công an huyện Tuy An (Phú Yên) bắt quả tang một vụ đánh bạc núp bóng dưới hình thức đá gà ăn tiền tại nhà ông Ngô Văn Thông (72 tuổi, ở thôn Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An).

Khi lực lượng công an bất ngờ ập vào, trường gà này đang có hơn 50 người tham gia. Cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường 25 xe máy, 15 triệu đồng. Cùng ngày, Công an huyện Tuy An ra quyết định tạm giữ hình sự 12 người liên quan đến vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà này để điều tra.