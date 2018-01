Phá tụ điểm đá gà, bắt giữ 30 người

Chiều 20-1, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện, bắt giữ 30 đối tượng đánh bạc bằng hình thức “đá gà”, thu giữ trên 100 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Trước đó, lúc 11 cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên huy động gần 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ “đột kích” vào nhà của Đậu Văn Lộc (sinh năm 1974, xóm 4, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bắt quả tang 30 người đang say sưa sát phạt bằng hình thức đá gà trong vườn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 con gà, 1 xe ô tô, 21 xe máy và trên 100 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật liên quan.

Được biết, đây là ổ nhóm đánh bạc lưu động, thường xuyên thay đổi địa điểm. Nhiều “con bạc” từ nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh quy tụ như huyện Thạch Hà, huyện Lộc Hà, huyện Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh và huyện Kỳ Anh tham gia.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đang phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.