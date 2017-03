(PL)- Ngày 1-10, Công an huyện Tuy Đức (Đăk Nông) đã bắt tú bà Trần Thị Minh Nguyệt - chủ quán My Love ở xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức vì có hành vi chứa mại dâm.

Công an cũng mời chị K. về trụ sở vì đã có hành vi bán dâm. Trước đó, Công an huyện Tuy Đức đã kiểm tra quán karaoke My Love và phát hiện một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Theo lời khai của chị K., mỗi lần đi khách thì tú bà Trần Thị Minh Nguyệt lấy 100.000 đồng tiền phòng, còn các chị được hưởng 200.000 đồng. V.THÀNH