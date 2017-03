Phá tụ điểm ma túy gần trường học

Thông tin trên đã được các trinh sát hình sự Công an phường Phúc Xá tập trung xác minh, có thể quán nước đó chính là địa điểm bán ma túy cho các đối tượng nghiện. Chủ quán nước là Hà Thị Thanh Hương, 40 tuổi, ở 82 Nghĩa Dũng - đối tượng trong diện nghi vấn về buôn bán ma túy. Hầu hết những người trong gia đình của Hương đều liên quan đến ma túy.

Thủ đoạn bán ma túy của Hương rất tinh vi. Hương chọn điểm công cộng đông người qua lại để hoạt động và chỉ bán ma túy vào đầu giờ học sinh đến lớp và giờ tan trường vào buổi chiều nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an. Hàng ngày, các con nghiện đến quán nước của Hương đưa tiền rồi nhận được ám hiệu nơi Hương giấu ma túy. Có khi Hương giấu ma túy ở bờ tường, hoặc gốc cây hay dưới viên gạch ở một góc khuất nào đấy, theo ám hiệu các con nghiện đến khu vực đó để nhận “hàng”.

Trong nhà, Hương nuôi chó dữ nên không ai có thể vào nhà một cách dễ dàng. 8h ngày 30-1-2010, tổ công tác của Công an phường Phúc Xá đã bắt quả tang Hương đang bán ma túy cho đối tượng nghiện có tên là Vũ Hùng, ở 33 làng Yên Phụ, quận Tây Hồ. Tang vật thu giữ gần 1,8 gam heroin, Hương giấu ở một bờ tường gần quán nước của mình.

Ngoài tụ điểm ma túy phức tạp này, trong đợt cao điểm tấn công tội phạm vào dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, Công an phường Phúc Xá còn bắt giữ 7 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy khác. Trong 7 vụ này, có 2 tụ điểm ma túy phức tạp, bắt 2 đối tượng Trần Thị Xoan, 37 tuổi, ở 35 khu lao động Nghĩa Dũng, Phúc Xá và Tô Văn Tỵ, 52 tuổi, ở ngõ 87 Tân Ấp, Phúc Xá. Riêng Tô Văn Tỵ là đối tượng buôn bán trái phép ma túy liên tỉnh, đã bị Công an phường phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ.

Theo Quốc Đô (ANTĐ)