Phá tụ điểm mua bán dâm trong cơ sở massage

Ngày 7-2, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, vừa tiếp nhận hồ sơ vụ mua bán dâm tại một cơ sở massage trên đường Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết để xử lý theo thẩm quyền.

Khuya 4-2, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Bình Thuận phối hợp với Công an phường Phú Trinh kiểm tra cơ sở massage trên, bắt bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm.



Nhóm tiếp viên có mặt tại cơ sở thời điểm kiểm tra

Được biết đây là điểm massage do ông Phạm Huy Vũ (54 tuổi) trú tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận làm chủ. Tuy nhiên hai quản lý của cơ sở này là Châu Thanh Cường (35 tuổi) và Giang Đông Trưởng (26 tuổi) mới là người điều hành chính. Cả hai khai nhận họ được một người tên Hùng chỉ đạo tổ chức hoạt động chứa mại dâm, cho phép các nữ nhân viên của cơ sở trực tiếp thỏa thuận giá cả với khách mua dâm và móc nối với một số gái bán dâm tự do đến các phòng nghỉ phục vụ khách mua dâm để hưởng phần trăm. Giá một lần mua dâm từ khoảng 700.000đ đến 1 triệu đồng. Được biết, ngoài cơ sở massage trên, tại TP Phan Thiết cũng có một số cơ sở massage cùng hệ thống do nhóm này điều hành.



Theo nguồn tin của chúng tôi, hệ thống massage do ông Hùng điều hành kéo dài từ Vũng Tàu đến Bình Thuận và cơ sở chính của gia đình ông Hùng nằm ở phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM.



Châu Thanh Cường ký vào biên bản (ảnh PX15 Công an Bình Thuận)