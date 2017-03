Phác họa chân dung kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh ở quận 7

Sáng 11-1, trao đổi với báo chí, BS Trần Dư Đông - Giám đốc BV quận 7 đã thông tin chính thức về vụ bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra tại bệnh viện này. Theo ông Đông, sản phụ Nguyễn Thị Minh Tâm sinh một bé trai vào khoảng 15 giờ 50 chiều 8-1. Sau đó, đến 17 giờ cùng ngày, chị Tâm cùng cháu bé được chuyển sang phòng chăm sóc sau sinh. Đến sáng 9-1, chị Tâm đi ra ngoài thì người phụ nữ lạ mặt đã bế cháu bé đi. Sau khi xảy ra vụ bắt cóc, BS Đông thừa nhận: “Là người đứng đầu đơn vị, tôi xin nhận trách nhiệm và chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng với hy vọng sớm tìm ra cháu bé”.





Họa sĩ phác họa chân dung đối tượng bắt cóc, theo cha mẹ cháu bé thì chân dung này khá giống với kẻ bắt cóc ngoài đời, hiện chân dung đối tượng đang tiếp tục được xử lý để giống với thực tế nhất. Ảnh: TK

Ngoài ra, BS Đông cũng cho biết đã rà soát lại quy trình của tổ bảo vệ trực sáng 9-1, thời điểm này tổ bảo vệ trực ở cổng có ba người nhưng tổ bảo vệ sơ xuất không kiểm tra giấy tờ nên người phụ nữ đã lợi dụng đưa cháu bé ra khỏi bệnh viện trót lọt. Theo ông Đông, bệnh viện đã có quy định rõ khi sản phụ xuất viện phải trình giấy xuất viện, giấy chứng sinh hoặc giấy chuyển viện đều phải có chữ ký của ban giám đốc.

Hiện toàn bộ diễn biến liên quan đến vụ việc bệnh viện đã có báo cáo gửi Sở Y tế và UBND quận 7. BS Đông cũng cho biết sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, phía bệnh viện sẽ tiến hành xử lý đối với những người có liên quan. Ngoài ra, sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc BV quận 7 đã yêu cầu chấn chỉnh lại quy trình kiểm soát việc ra vào cổng. Trong ngày 11-1, phía bệnh viện đã tiến hành sửa lại cổng và lắp đặt hệ thống camera để kiểm soát người ra vào bệnh viện được chặt chẽ hơn.

Theo ông Đông, hiện phía bệnh viện đã cử nhiều bác sĩ thường xuyên kiểm tra sức khỏe, động viên tinh thần người mẹ. Ông Đông cũng khẳng định chờ cơ quan có kết quả điều tra, phía bệnh viện sẽ tính đến việc hỗ trợ cho sản phụ Tâm.

Chiều 11-1, phía Công an quận 7 đã phối hợp cùng với họa sĩ đến bệnh viện để phác họa chân dung đối tượng bắt cóc cháu bé theo lời mô tả của vợ chồng anh Hên, chị Tâm. Hiện chân dung đối tượng này đang tiếp tục được họa sĩ xử lý để sao cho giống nhất với đối tượng trên thực tế nhằm thông tin rộng rãi để người dân biết cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra truy bắt.

Bước đầu Công an quận 7 đã thông báo đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và công an 23 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM về đặc điểm nhận dạng của kẻ bắt cóc để phối hợp rà soát. Đặc điểm đối tượng này khoảng 24-25 tuổi, cao khoảng 1,5 m, nước da trắng, dáng người to mập, tóc dài đến nửa lưng nhuộm màu hơi vàng, nói giọng miền Tây, đeo kiếng cận màu trắng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng kêu gọi ai đang nuôi, giữ một bé trai hoặc nhặt được cháu bé mà không có cha mẹ rõ ràng từ ngày 9-1 tới nay thì thông báo cho Công an quận 7 biết để điều tra làm rõ, số điện thoại 083.7851.662 hoặc 0903.601084 gặp cán bộ thụ lý Lê Cao Cường.

TUYẾT KHUÊ