Phạm nhân cứa cổ bạn tù cố thủ hơn một giờ trong bệnh viện

Thượng tá Nguyễn Cảnh Chanh, Phó trưởng phòng cảnh sát trật tự xã hội Công an Nghệ An, cho biết, 14h chiều 17-8, lực lượng chức năng nhận được thông tin xảy ra vụ xô xát tại khu điều trị dành cho phạm nhân thuộc Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. 12 chiến sĩ cảnh sát 113 lập tức có mặt tại hiện trường.



Lúc này, Phan Công Trọng (33 tuổi, thị trấn huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đang thụ án tại trại giam số 6 (Bộ Công an) với mức án chung thân vì tội buôn bán ma túy, bị AIDS đã giết chết một bạn tù cùng phòng điều trị. Phan Công Trọng sau khi gây án,cố thủ trong phòng để uy hiếp cảnh sát. Ảnh:Nguyễn Hải. Trước đó, Trọng được đưa tới khu điều trị và nằm cùng phòng với hai phạm nhân khác là Phan Đức Long (57 tuổi, trú tại Nam Định) và Nguyễn Trọng Khánh (22 tuổi, trú tại Đông Hưng, Thanh Hóa). Theo thượng tá Chanh, do mâu thuẫn trong phòng chữa bệnh Trọng đã đánh hai người cùng phòng. Khánh to khỏe nên đã chống lại Trọng khi bị cắn vào người và kêu cứu cán bộ công an mở cửa chạy được ra ngoài. Riêng phạm nhân Long yếu sức hơn nên bị Trọng khống chế dùng vật nhọn bằng sắt giống hình lưỡi dao lam cắt nhiều nhát vào cổ, gục tại chỗ. Sau khi gây án, Trọng khóa cửa, cố thủ bên trong. Cảnh sát cơ động đã bao vây căn phòng và phong tỏa các khu vực xung quanh. Thượng tá Chanh áp sát căn phòng nơi Trọng đang cố thủ và trực tiếp thuyết phục y. Sau khi được hỏi có muốn nói chuyện với gia đình không, Trọng đã cung cấp số điện thoại của mẹ đẻ và yêu cầu cảnh sát bật loa ngoài để nghe. Trọng tỏ ra khôn ngoan khi cho rằng cảnh sát cố tình lừa hắn để bắn hạ. "Tuy nhiên, sau khi cảnh sát hứa sẽ không bắn, Trọng mới bình tĩnh trở lại", thượng tá Chanh kể lại. Nghe lời cảnh sát, Trọng đã đến kiểm tra người bạn tù mà hắn vừa ra tay sát hại, thông báo nạn nhân đã chết, rồi tiếp tục nghe cảnh sát thuyết phục. Đến 15h, Trọng đã đồng ý dùng chiếc còng số 8 mà cảnh sát chuyển vào để tự khóa hai tay vào còng. "Khi tôi tiếp cận còng chặt tay thì Trọng với vẻ mặt rất bình thản nói: Tôi tha cho bác đó...'. Trên mặt và người của Trọng nhiều vệt máu mà theo anh ta là của nạn nhân", vị Phó trưởng phòng cảnh sát 113 thuật lại và cho biết Trọng khai do tức hai người bạn cùng phòng khó tính nên đã gây án. Trọng cố thủ, đối đáp cùng cảnh sát. Ảnh:Nguyễn Hải. Ghi nhận của VnExpress, đến 19h, hàng chục cảnh sát vẫn phong tỏa hiện trường nơi xảy ra án mạng. Cùng lúc này, hung thủ Phan Công Trọng mặc áo tù, bị còng tay được áp giải lên xe thùng rời khỏi hiện trường. Ông Nguyễn Danh Linh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, cho biết, khu điều trị cho phạm nhân - nơi xảy ra án mạng - nằm biệt lập, có hàng rào ngăn cách và thuộc quyền quản lý của trại giam. Mọi hoạt động thăm khám, ra vào khu vực này đều có sự giám sát của cán bộ công an. Theo Nguyễn Hải (VNE)