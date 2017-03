Phạm nhân hỗn chiến, 1 người chết, 3 bị thương

Ngày 11-1, ông Lê Quang Tiến, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với công an điều tra để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan đến vụ hỗn chiến của các phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam Đắk Trung, thuộc Bộ Công an, đóng chân trên địa bàn huyện Cư M’gar - Đắk Lắk.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 8 giờ ngày 5-1, phạm nhân Đặng Văn Hoàn (27 tuổi, buồng giam II.8) đến gặp phạm nhân tên An (buồng giam I.1).

Khi đi vào buồng giam, Hoàn đã để dép vào khu vực được lau sạch nên có 1 phạm nhân đã lấy dép của Hoàn vứt ra ngoài.



Hoàn bực tức nên đập 1 chiếc xô của buồng giam I.1 rồi đi về.



Sau đó, một nhóm phạm nhân buồng giam I.1 kéo sang buồng giam II.8 để nói chuyện phải trái nhưng không gặp Hoàn nên ra về.



Khi Hoàn về buồng giam, nghe kể lại chuyện nên quay lại buồng giam I.1. Vừa tới cửa phòng, Hoàn đã bị 1 phạm nhân tại buồng giam này dùng dùi sắt nhọn đâm liền 2 nhát nhưng Hoàn tránh được và chạy về.



Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khoảng 40 phạm nhân buồng giam II.8 dùng gạch, đá, gậy gỗ và dùi sắt kéo đến trước buồng giam I.1 ném gạch, đá khiêu chiến.

Khoảng 50 phạm nhân buồng giam số I.1 đóng cửa cố thủ bên trong. Khi không nghe ném đá nữa liền mở cửa xông ra và hai bên lao vào nhau hỗn chiến.



Kết quả, phạm nhân Lê Văn Thuận bị đâm chết, 3 phạm nhân gồm Đặng Văn Hoàn, Dương Viết Hoài và Dương Hoàng Diễn bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar. Sau đó, Diễn được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk do vết thương quá nặng.

Theo C. Nguyên (NLĐO)