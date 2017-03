Phạm nhân trộm ô tô của giám thị trốn trại

Theo Thái Uyên (TNO)



Trước đó, Minh bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 42 tháng tù giam về tội môi giới mại dâm và được chuyển đến Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ thi hành án từ đầu tháng 3.2013.Đêm 30.3.2013, lợi dụng được phân trại cho lao động cải tạo, Minh lẻn vào phòng ông Thạch Văn Thắng (Phó giám thị trại giam) lấy cắp chìa khóa xe ô tô rồi lấy xe của ông này bỏ trốn về Hà Nội. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, Minh điều khiển xe ô tô đến địa phận xã Hòa Thành, H.Quốc Oai, TP.Hà Nội thì gây ra tai nạn làm một người bị thương và hư hỏng phương tiện.Sau đó, Minh bị bắt lại và bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về hành vi trốn khỏi nơi giam và trộm cắp tài sản. Tiếp đó, cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và chuyển hồ sơ vụ án này đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Quốc Oai điều tra theo thẩm quyền.