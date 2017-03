Phạm nhân vượt ngục bị bắt ở biên giới Campuchia

Chiều 17-2, tin từ VKSND tỉnh Gia Lai cho biết trại giam Gia Trung (Bộ Công an) vừa có báo cáo sơ bộ về việc bắt giữ đối tượng Trần Văn Lộc - một trong ba phạm nhân vượt ngục vào ngày 26-1-2016.

Theo đó, sau khi vượt ngục thành công, Lộc trốn về tỉnh An Giang, tìm cách vượt biên sang Campuchia thì bị công an phát hiện bắt giữ. Hiện Lộc đang được di lý về trại giam Gia Trung để xử lý theo quy định pháp luật.

Như chúng tôi đã thông tin, Lộc và hai phạm nhân khác đang cải tạo tại phân trại K1 thuộc trại giam Gia Trung đã đào hầm xuyên phòng giam thông qua một đường hầm được đào sẵn từ trước rồi bỏ trốn thành công.

Lộc quê An Giang, đang cải tạo về tội chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích với mức án 15 năm năm tháng tù.

Bị can Lộc (bìa trái) đã bị bắt giữ. (Ảnh do công an cung cấp)



Quyết định truy nã đặc biệt của Bộ Công an.



Hai đồng phạm trốn trại với Lộc là Trần Thanh Nam (sinh năm 1995, quê Đắk Lắk, phạm tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản, đang thụ mức án 19 năm ba tháng tù); Nguyễn Đức Hạnh (sinh năm 1982, quê Hải Dương, phạm tội giết người, cướp tài sản, thụ án 20 năm năm tháng tù).

Cả ba bị án trên trước đó đều có tiền sự vượt ngục. Cả ba phạm nhân vượt ngục này có mối liên hệ với nhau, trong cùng một băng nhóm tội phạm tại khu vực phía Nam.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, ba phạm nhân bị truy nã đặc biệt về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Hiện Bộ Công an tiếp tục phối hợp với các lực lượng khác truy lùng các bị can còn lại và tiến hành các thủ tục cần thiết để khởi tố Lộc về tội trốn khỏi nơi giam giữ.