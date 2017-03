Phạm tội hiếp dâm khi đi... hỏi vợ cho con

Theo người dân tại xóm 16 xã Diễn Yên cho biết, vào lúc 23 giờ đêm 30/11, cháu Hoàng Thị T.H. (SN 1995), thường trú xã Diễn Yên, đang chuẩn bị thu xếp giường cho khách nghỉ thì bị người khách đè xuống nhét khăn vào miệng và cưỡng hiếp. Vì bất lực trong đêm khuya nên cháu H. không kêu được, đến sáng 1/12 cháu mới báo được cho bố mẹ. Ngay lúc đó gia đình đã khẩn trương báo lên công an xã Diễn Yên và công an huyện Diễn Châu.

Sáng nay 1/12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cùng với công an xã Diễn Yên đã bất ngờ ập vào nhà nghỉ và phát hiện tại hiện trường nơi cháu H. bị cưỡng hiếp còn sót lại một chiếc quần lót đầy máu đỏ. Căn cứ lời khai của cháu H., cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã bắt khẩn cấp vị khách “yêu râu xanh” là Nguyễn Quốc Thọ (SN 1960), quê Bình Định, là khách của nhà trọ.

Được biết “yêu râu xanh” Nguyễn Quốc Thọ vừa từ Bình Định ra huyện Quỳ Châu để hỏi vợ cho con; trên đường đến ngã ba Yên Lý đón xe về quê thì nghỉ trọ lại nhà nghỉ nói trên để sáng hôm sau về quê.

Hiện “yêu râu xanh” này đang được “nghỉ” tại nhà tạm giam công an huyện Diễn Châu để chờ xác minh, điều tra và làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết trên địa bàn xã Diễn Yên (ngã ba Yên Lý) nhiều nhà nghỉ, nhà trọ kinh doanh trái pháp luật với hình thức tự phát không có đăng ký kinh doanh nên tệ nạn tiêm chích, hút hít, mại dâm xảy ra nhiều lần; đã từng có đối tượng bị đột tử trong nhà nghỉ.

Theo Hương Nhàn (Lao động)