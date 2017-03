Phạm tội lần đầu, được khoan hồng

Năm 1978, Hùng sang Campuchia sống và tham gia quân đội nước bạn. Năm 2008, Hùng về nước, được ba người chưa rõ lai lịch nhờ mua súng. Tháng 11-2008, Hùng qua cửa khẩu Long Bình (An Giang) sang Campuchia mua thiếu một khẩu súng K54 cùng bảy viên đạn giá 400 USD. Sáng hôm sau về TP.HCM, Hùng gọi hai người mua ra xem súng tại một quán cà phê. Bị đối tác chê súng cũ không mua, Hùng bèn gọi điện thoại cho một người khác hẹn nhau tại ngã tư An Sương xem hàng, giao dịch. Hùng vừa đón xe ôm đi được một đoạn thì bị công an bắt cùng súng đạn.

Theo tòa, Hùng khai mua súng đạn để bán lại nhưng bị cáo không hề biết rõ lai lịch của những người mua nên chưa đủ cơ sở xác định đây là việc mua bán kiếm lời. Khi bị bắt, súng đạn còn trong người Hùng. Từ đó, cơ quan tố tụng chỉ xử lý Hùng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng chứ không phải là mua bán. Do Hùng có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, tòa đã khoan hồng, tuyên mức án nhẹ nhất mà VKS đề nghị (từ 12 đến 18 tháng tù).