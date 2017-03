Phạm tội nặng, bị xử... nhẹ

Gia đình bà Võ Thị Bích Liên ở thôn 3, xã Bắc Ruộng, Tánh Linh (Bình Thuận) đang kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND huyện này, đề nghị TAND tỉnh xem lại vì lọt người, lọt tội.

Kéo người hành hung con nợ

Trước đây, nhà bà Liên nuôi vịt đẻ, mua cám của Nguyễn Thị Yến và còn thiếu nợ Yến một triệu đồng. Sau đó, vợ chồng Yến đã bàn với Nguyễn Hoàng Nhân (anh của Yến) đến nhà bà Liên để đòi nợ, nếu không trả thì đánh.

Ngày 1-2, Yến được cháu chở bằng xe máy, còn chồng Yến dùng ôtô chở Nhân và một số người khác mang theo gậy gộc, dao rựa, bồ cào đến nhà bà Liên. Tại đây, khi hai bên cãi vã, Yến đã chụp ly thủy tinh dùng uống nước đánh vào thái dương bà Liên. Chưa hết, Yến chụp tiếp mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào tay, cổ và ngực bà Liên gây thương tích 5,95% tạm thời.

Thấy vợ bị đánh, chồng bà Liên bức xúc cầm một đoạn cây củi điều đánh trúng lưng Yến nhưng không để lại thương tích. Trong lúc xô xát, cháu của Yến chạy ra hô hào. Lúc này, chồng Yến đứng bên ngoài cùng một số người ra lệnh: “Anh em vào đi”. Thế là Nhân cầm cây rựa dài 96 cm dẫn đầu cả nhóm ập vào nhà bà Liên. Để chống đỡ, chồng bà Liên dùng đoạn củi điều quơ về phía Nhân thì bị Nhân dùng rựa chém gãy. Chồng bà Liên bỏ chạy ra phía sau thì vấp té. Nhân liền cầm rựa chém xuống đầu nạn nhân làm ông này nứt xương sọ, tụ máu..., tỷ lệ thương tật 15% tạm thời.

Trong quá trình xô xát, người của Yến đã đập nát xe máy, tivi và giật một điện thoại di động, một sợi dây chuyền vàng của vợ chồng bà Liên (ba ngày sau mới đem giao cho công an). Khi bé trai năm tuổi của bà Liên về nhà, Yến cũng hung hăng quát: “Chém chết nó đi, cho tiệt nòi giống nhà nó”. Thấy cảnh đó, một hàng xóm của bà Liên hoảng sợ quá phải ẵm cháu bé chạy trốn.

Được người dân báo tin, công an xã đã đến can thiệp nhưng vẫn không ngăn nổi sự hung hãn của Yến và đồng bọn. Chỉ đến khi công an huyện xuất hiện thì nhóm người này mới chịu dừng tay.

Có lọt người, lọt tội?

Thế rồi vợ chồng Yến và Nhân bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Vừa qua, TAND huyện Tánh Linh đã xét xử, tuyên phạt Nhân 20 tháng tù, chồng Yến 17 tháng tù, Yến chín tháng án treo theo khoản 2 Điều 104 BLHS. Ngay sau đó, vợ chồng bà Liên kháng cáo, cho rằng bản án này có quá nhiều điểm bất thường, làm gia đình bà và người dân địa phương bất bình.

Trước hết, mức án của ba bị cáo quá nhẹ. Các bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm hành hung vợ chồng bà Liên một cách côn đồ nên bị truy tố theo khoản 2 Điều 104 BLHS (khung hình phạt từ hai đến bảy năm tù). Thế nhưng cả ba bị cáo đều được TAND huyện xử dưới khung, nhất là Yến - kẻ chủ mưu lại được hưởng án treo là chưa nghiêm minh.

Cạnh đó, về tội danh của vụ án cũng bất ổn: Việc xử lý vợ chồng Yến về tội cố ý gây thương tích là có cơ sở nhưng hành vi dùng rựa phang vào đầu chồng bà Liên của Nhân là có dấu hiệu giết người. Bởi theo khoa học pháp lý hình sự, việc dùng rựa (hung khí nguy hiểm) phang vào đầu nạn nhân (vùng nguy hiểm) là phải bị xử về tội giết người. Mặt khác, không chỉ hành hung vợ chồng bà Liên, các bị cáo và đồng bọn còn đập nát xe máy, tivi, giật điện thoại di động và dây chuyền vàng. Các hành vi này rõ ràng là đã có dấu hiệu hủy hoại tài sản, cướp tài sản nhưng các cơ quan tố tụng lại bỏ qua (tại phiên sơ thẩm, tòa chỉ tuyên trả lại điện thoại di động, dây chuyền cho vợ chồng bà Liên rồi không đề cập gì nữa).

Ngoài ra, tham gia hành hung, đập phá nhà bà Liên không chỉ có ba bị cáo mà còn có cả chục người khác (bản án sơ thẩm cũng ghi nhận “Có một số người”). Trước khi đến nhà bà Liên, nhóm người này đã có sự chuẩn bị trước, bàn bạc kế hoạch, chuẩn bị hung khí... Vậy mà các cơ quan tố tụng huyện Tánh Linh chỉ xử lý hình sự ba bị cáo đầu vụ là đã để lọt người phạm tội.

Dự kiến ngày 28-11, TAND tỉnh Bình Thuận sẽ xử phúc thẩm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.