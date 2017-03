Phản đối trọng tài, bị công an đánh bất tỉnh

Lúc 9 giờ ngày 18-2, tại sân vận động xã Quảng Long, huyện Quảng Xương – Thanh Hóa diễn ra các trận đấu bóng vui Xuân Quý Tỵ. Khi trọng tài có quyết định sai, anh Nguyễn Văn Trường (SN 1977), lao vào sân phản đối thì bị anh Nguyễn Văn Tuân, công an viên của xã, túm cổ áo lôi ra nhưng anh không ra.

Cùng lúc đó, hai công an viên Lê Anh Xuân và Lê Quý Thành liền xông tới cùng với anh Tuân dùng gậy đánh tới tấp vào người anh Trường trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm người dân.

Sau trận đòn nhừ tử, anh Trường gục ngay tại chỗ, máu chảy khắp người, 2 mắt đầy máu không thấy gì. Người dân đã nhanh chóng sơ cứu và đưa anh Trường lên Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương để cấp cứu.

Anh Trường bị đánh bị thương rất nặng nơi vùng mắt

Anh Bùi Hữu Tình, người chứng kiến sự việc trên, bức xúc kể: “Hành động đánh người như thế của 3 công an xã là không thể chấp nhận được. Cả 3 công an viên đều xông vào, tay lăm lăm dùi cui, gậy chuyên dùng đánh anh Trường tới tấp, khiến anh chỉ biết ôm đầu và mặt ngã gục xuống”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Bá Bình, Trưởng Công an xã Quảng Long, cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã đưa anh Trường đi bệnh viện huyện để điều trị. Đồng thời, chúng tôi cũng yêu cầu các công an viên làm bản tường trình, nếu sai sẽ xử lý nghiêm minh. Do anh em mới vào nghề nên chưa có kinh nghiệm xử lý các vấn đề tế nhị”.