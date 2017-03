Phàn nàn hàng xóm, thanh niên bị cứa cổ bằng mã tấu

Ngày 24-7, Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ Lê Văn Sang (24 tuổi, ngụ thị xã Thuận An) để điều tra làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào tối ngày 21-7, Sang leo lên nóc nhà ngồi uống bia một mình. Sau đó Sang ném vỏ chai bia qua nóc nhà hàng xóm Trịnh Văn Quốc (24 tuổi). Thấy vậy, anh Quốc đi qua trước cổng nhà Sang để nói chuyện. Lúc này Sang chửi thề rồi cầm mã tấu đi ra kề vào cổ anh Quốc cắt một nhát gây thương tích. Không dừng lại ở đó Sang cắt thêm một nhát vào cánh tay phải của Quốc rồi bỏ chạy.

Đúng lúc này lực lượng bảo vệ dân phố đi tuần tra phát hiện đã nhanh chóng đưa Quốc đến bệnh viện cấp cứu và tổ chức bắt giữ Sang cùng tang vật.