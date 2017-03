Phanh gấp, xe tải lật nghiêng

Xe nằm nghiêng bên vệ đường

Vào thời điểm trên, tài xế Trương Sô Ly (SN 1975, trú Tam Quan, Bắc Hoài Nam - Bình Định) điều khiển xe tải biển kiểm soát 77H-9699, chở đầy lốp ô tô chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc. Đến km 874 + 100, đoạn cầu Nước Ngọt thuộc xã Lộc Thủy, bất ngờ xe tải chạy phía trước gặp ổ gà phải phanh đột ngột. Do quá bất ngờ, anh Ly phải lách xe qua phải, lao thẳng xuống ruộng sau đó lật nghiêng bên lề đường.



May mắn là không có ai bị thương. Đến 16 giờ cùng ngày, xe này đã được cẩu lên. Do địa điểm tai nạn nằm sát cầu Nước Ngọt đang trong quá trình sửa chữa nên gây ách tắc giao thông trong thời gian ngắn.

Theo Q.Nhật (NLĐO)