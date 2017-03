Phanh phui xưởng sản xuất phân bón dỏm liên tỉnh

Trước mắt, PC46 Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định tạm giữ 700 bao phân bón (35 tấn) nghi vấn là hàng giả, đồng thời phối hợp thanh tra Sở NN&PTNT lấy mẫu để kiểm nghiệm và có hướng xử lý.

Trưa 20-4, lực lượng PC46 và CSGT Công an tỉnh Phú Yên phát hiện xe tải 78C-028.75 do tài xế Huỳnh Công Thái điều khiển đang vận chuyển 200 bao phân bón (tương đương 10 tấn) nhãn hiệu “Phân hữu cơ sinh học tổng hợp Á Châu BIO”. Trên bao bì ghi sản xuất tại Công ty CP Đầu tư - Xuất nhập khẩu phân bón Á Châu (địa chỉ 177 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM) nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không có giấy chứng nhận chất lượng. Từ lời khai của tài xế Thái, Công an tỉnh Phú Yên nhanh chóng phanh phui một đường sản xuất phân bón trái phép liên tỉnh với quy mô lớn.





Hàng trăm bao phân bón sản xuất trái phép tại xưởng Huỳnh Văn Thế bị phát hiện. Ảnh: TL

Theo đó, ông Đoàn Văn Đán, Giám đốc Công ty CP Thương mại Đại Nông (thị trấn Tuy Phước, Bình Định), đã thuê ông Huỳnh Văn Thế (ngụ TP Tuy Hòa, Phú Yên) gia công phân bón trái phép. Ông Đán giao cho ông Thế 700 bao bì, ba bao đạm Phú Mỹ (loại 50 kg/bao), sáu bao MonoDium sun-phát, 800 kg phân gà cùng một số phụ gia khác để gia công phân bón. Ông Thế thêm vào một số nguyên liệu như diatomite, bột đá… sau đó đóng bao gắn mác “Phân hữu cơ sinh học tổng hợp Á Châu BIO”. Ông Đán trả công cho ông Thế mỗi tấn 420.000 đồng.

Đến ngày 20-4, ông Thế đã gia công hoàn tất 700 bao (loại 50 kg), thuê xe tải chở đến Cụm công nghiệp Hòa An (huyện Phú Hòa) giao cho ông Đán thì bị phát hiện.

Qua kiểm tra, xưởng sản xuất nguyên liệu làm phân bón, chất xử lý môi trường của ông Thế tại thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến không đủ điều kiện hoạt động, không có giấy phép sản xuất, chế biến, gia công phân bón.

TẤN LỘC