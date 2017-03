Pháo “khủng” ùn ùn vào Việt Nam

Theo ghi nhận của Công an tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm 2008 đến nay, tình hình vận chuyển, buôn bán pháo lậu trên địa bàn tỉnh có phần giảm bớt nhiệt so với các năm trước. Trong tháng 10, tháng 11, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 7 vụ vận chuyển, buôn bán pháo lậu. Tuy nhiên, thông qua các vụ việc được làm rõ, nhiều loại pháo lựu đạn, pháo giàn có độ nguy hiểm cao đã được phát hiện.

Vận chuyển pháo giàn, pháo lựu đạn lẫn… ma tuý

Cao Lộc là một huyện biên giới của tỉnh Lạng Sơn với 83km đường biên giới, 120 cột mốc và 3 cửa khẩu: Hữu Nghị, Ba Sơn và Bảo Lâm. So với các năm trước, năm 2008, do làm tốt công tác tuyên truyền cũng như nâng cao nhận thức của người dân, tình hình vận chuyển pháo lậu từ Trung Quốc vào nội địa đã có dấu hiệu giảm hẳn.

Thượng tá Nguyễn Trung Trực, Trưởng Công an huyện Cao Lộc cho biết: Trong năm 2007, Công an huyện đã thu giữ hơn 900kg pháo các loại. Trong năm nay, trên địa bàn huyện mới phát hiện 3 vụ vận chuyển pháo lậu. Thủ đoạn của các đối tượng vận chuyển pháo lậu vẫn là xé lẻ, cho pháo lẫn vào các loại hàng hóa khác, vận chuyển bằng xe máy sau đó tập kết hàng ở một vị trí trong nội địa.

Cửu vạn được thuê làm nhiệm vụ vận chuyển pháo thường "phi" xe với tốc độ rất cao từ đó gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng như các lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ. Trong quá trình vận chuyển pháo, nếu bị phát hiện, các đối tượng sẽ để lại cả xe máy và hàng hóa bỏ chạy.

Buôn bán và vận chuyển pháo lậu tại Lạng Sơn năm nay có phần giảm nhiệt so với các năm khác nhưng các loại pháo được phát hiện trong thời gian gần đây lại là pháo lựu đạn, pháo giàn là những loại pháo có độ nguy hiểm cao. Pháo lựu đạn có hình giống quả lựu đạn. Loại pháo này có dây cháy chậm rất dài gắn kíp nổ và sức công phá lớn rất nguy hiểm. Việc tiêu hủy loại pháo này cũng rất khó.

Ngày 19/10, Công an huyện Cao Lộc đã ngăn chặn kịp thời một vụ vận chuyển pháo lựu đạn, pháo giàn… lẫn ma túy bằng xe máy mang BKS 29T8-9028. Tang vật thu giữ được là 25kg pháo nổ bao gồm có pháo giàn và pháo lựu đạn cùng 5 gói nhỏ heroin có trọng lượng 0,119g. Đối tượng vận chuyển đã bỏ chạy lên núi.

Khoảng 17h30' ngày 15/11, tổ công tác Công an tỉnh phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Tùng Diễn tiến hành kiểm tra xe ôtô mang BKS 29K-3287 chạy theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 3 bao pháo các loại với hơn 1.040 cây pháo hoa và 18 giàn loại 36 quả/giàn có tổng trọng lượng là 91kg. Lái xe là Trần Đình Toàn đã khai nhận vận chuyển số hàng trên cho một người khách về Bắc Ninh với giá 200.000 đồng...

Vẫn để xảy ra tình trạng đốt pháo

Để ngăn chặn kịp thời các trường hợp vận chuyển, buôn bán pháo lậu đặc biệt là tại các huyện biên giới, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết đến từng hộ dân không tham gia sản xuất, buôn bán và vận chuyển, đốt pháo.

Bên cạnh đó, tích cực kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cử cán bộ thường xuyên tăng cường xuống kiểm tra cơ sở, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra các đơn vị kinh doanh tại các chợ, bến xe… để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Mục tiêu đặt ra trong năm 2008, đặc biệt là giai đoạn giáp Tết Kỷ Sửu là trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo nổ. Bên cạnh đó, Công an các huyện đặc biệt là các huyện biên giới tích cực phối hợp với lực lượng chức năng như Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường… quản lý, rà soát kiểm tra chặt chẽ ngăn chặn tình trạng vận chuyển pháo lậu.

Tuy nhiên, một vụ học sinh đốt pháo đã được lực lượng Công an sớm phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Đó là khoảng 20h30' ngày 14/11, tại khu vực thành Nhà Mạc, Công an phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn đã bắt quả tang 8 học sinh Trường THCS Đông Kinh đang có hành vi đốt pháo. Loại pháo thu được tại hiện trường là loại pháo giàn, 25 quả/giàn có xuất xứ từ Trung Quốc. Công an phường Tam Thanh đã tiến hành lập biên bản phạt cảnh cáo các học sinh trên.

Tuy nhiên, để việc giáo dục các học sinh chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về việc cấm đốt pháo, các cơ quan chức năng cũng đã nhanh chóng thông báo về gia đình và nhà trường để có biện pháp giáo dục kịp thời.

Để công tác phòng chống buôn bán, vận chuyển và đốt pháo thu được những kết quả tích cực, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, điều quan trọng nhất vẫn là việc người dân tự nâng cao ý thức chấp hành phát luật của Nhà nước, tạo ra Tết Nguyên đán Kỷ Sửu không tiếng pháo nổ.