Phạt 5 triệu đồng người tung tin đồn 'sờ ngực từ thiện'

Sáng 31-7, Thượng tá Hồ Thanh Hưng, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đã xử phạm hành chính Nguyễn Kim Anh (30 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) số tiền là 5 triệu đồng. Lý do, Nguyễn Kim Anh đã tung tin đồn “sờ ngực thiếu nữ để quyên tiền từ thiện” trên Facebook.



Nguyễn Kim Anh đã bị phạt 5 triệu đồng vì tung tin không đúng sự thật. Ảnh: chụp màn hình.

Theo Thượng tá Hưng, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Kim Anh cho biết mình là chủ một cửa hàng mua bán, sửa chữa máy tính xách tay cũ trên đường Hàm Nghi (TP Đà Nẵng). Vì “câu like” và thu hút khách hàng nên người này đã tung tin như trên.

“Anh Kim Anh thừa nhận đã sao chép thông tin trên mạng và chỉnh sửa cho hấp dẫn rồi đăng tin. Người này cũng đã cam kết không tái phạm”- thượng tá Hưng cho biết thêm.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin từ ngày 15 đến 30-7, tại Công viên 29-3 (TP Đà Nẵng) sẽ diễn ra lễ hội sờ ngực để quyên tiền làm từ thiện. Theo đó, mỗi người đàn ông sẽ bỏ ra 50 ngàn để sờ ngực các cô gái từ 16- 22 tuổi. Số tiền thu được sẽ đem ủng hộ cho những người khuyết tật.

Thông tin này nhận được rất nhiều chia sẻ và bình luận.