Phạt 657 lỗi đội mũ bảo hiểm ở ngày đầu ra quân

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, trong ngày đầu ra quân đã có 733 trường hợp vi phạm bị lập biên bản, trong đó có đến 657 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 18 trường hợp vượt đèn đỏ, cảnh sát đã tạm giữ 185 xe máy, 151 bộ giấy tờ.



Trong đó, lực lượng Cảnh sát Cơ động đã xử phạt được 293 trường hợp, tạm giữ 65 xe máy và phạt hành chính số tiền khoảng 50 triệu đồng.



Đáng chú ý, các trường hợp không đội mũ bảo hiểm đa phần đều rơi vào giới trẻ.



Tại ngã tư Hàng Bài, Thượng sĩ Phùng Bá Việt, Đội Cảnh sát giao thông số 1 cho biết đa phần người dân đã có ý thức đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn còn không ít người bất chấp luật lệ.



Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, con số bị xử phạt nêu trên chưa phản ánh hết được thực trạng vi phạm của người đi đường. Vẫn còn rất nhiều trường hợp khi trông thấy bóng lực lượng chức năng đã vội vàng quay xe bỏ chạy, hoặc đứng từ xa đợi đèn xanh mới phóng thật nhanh qua chốt giao thông.



Tại ngã tư Bà Triệu-Trần Hưng Đạo, Trung tá Lê Tuyển Cảnh, Đội Cảnh sát giao thông số 1 cho biết tổ công tác mới chỉ vừa nhận thay ca được khoảng 15 phút nhưng đã xử lý đến năm trường hợp không đội mũ bảo hiểm.



“Số người vi phạm quá nhiều. Thậm chí nhiều trường hợp khi nhìn thấy lực lượng chức năng vội vã tăng ga với tốc độ kinh hoàng, lạng lách để tránh tổ công tác.



Những trường hợp này, lực lượng sẽ ghi biển số xe để xử lý sau nhằm tránh gây nguy hiểm an toàn giao thông cho người đi đường,” ông Cảnh nhấn mạnh.



Theo Trung tá Nguyễn Văn Tài, Đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội những trường hợp vi phạm chủ yếu vẫn là thanh thiếu niên ý thức chấp hành đội mũ bảo hiểm chưa cao đặc biệt là trước và sau kỳ nghỉ Tết số lượng người vi phạm ngày một gia tăng.



“Đối với những trường hợp vi phạm là học sinh sinh viên, chúng tôi sẽ lập biên bản và gửi thông báo người vi phạm Luật Giao thông theo Thông tư 38/2010/TT-BCA của Bộ Công An về trường học để phối hợp cùng với nhà trường có biện pháp giáo dục và cần thiết mạnh tay để không ai được coi thường pháp luật,” ông Tài chia sẻ.





Theo Mạnh Hùng (Vietnam+)