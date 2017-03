Phạt ba đối tượng khai thác cát trái phép

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 12.3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường chủ trì cùng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang ba tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Cẩm Lệ thuộc P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ.

Đó là tàu sắt ĐNa 0350 do ông Huỳnh Hà (trú tại P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) điều khiển, tàu sắt QNa 0662 do ông Võ Văn Ánh (trú P.Hòa Thọ Đông) lái và tàu gỗ không số hiệu do ông Nguyễn Văn Kỉnh (Q.Cẩm Lệ) điều khiển.

Do đó, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt ông Kỉnh 15 triệu đồng, ông Hà và ông Ánh cùng nhận mức phạt 10 triệu đồng/người về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cho biết thêm, từ sau tết đến nay, đơn vị đã bắt quả tang tám trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Cổ Cò (Q.Ngũ Hành Sơn) và sông Cẩm Lệ, chuyển cơ quan chức năng phạt 85 triệu đồng.