Phạt ba xe nhồi nhét khách, tài xế không có GPLX

Trưa nay (27-2), trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định), lực lượng tuần tra Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh này phát hiện xe khách 77B- 00661 của nhà xe Tuấn Nguyên (thuộc HTX Vận tải Phù Mỹ, Bình Định), do tài xế Đặng Văn Lành (44 tuổi, ngụ xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển, chở quá số người quy định.

Qua kiểm tra, chiếc xe này đang hành trình từ huyện Phù Mỹ đi TP.HCM, chở đến 67 người trong khi theo quy định xe này chỉ chở tối đa 43 người. Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Bình Định đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà xe Tuấn Nguyên tổng cộng gần 20 triệu đồng, tương đương 900.000 đồng mỗi hành khách chở quá quy định; đồng thời buộc đưa xe về Bến xe Trung tâm Quy Nhơn, đưa 20 hành khách chở quá quy định sang một xe khách khác, rồi mới cho phép tiếp tục hành trình vào TP.HCM.

Theo một lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Bình Định, chiếc xe trên là xe dù do chở khách không có xác nhận của bến xe hai đầu tuyến.

Trước đó, cũng trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Phước Lộc, lực lượng tuần tra CSGT, Thanh tra giao thông tỉnh Bình Định cũng phát hiện xe khách 76B- 00785 của nhà xe Quê Hương (Quảng Ngãi), do tài xế Nguyễn Diên Ngãi (40 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) điều khiển, chở 62 người trong khi quy định cho phép tối đa chỉ 46 người. Ngoài ra, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cả hai tài xế của xe khách này không có giấy phép lái xe, xe không có các giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm. Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an Bình Định đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà xe Quê Hương, tài xế tổng cộng gần 20 triệu đồng, đồng thời đưa chiếc xe này đến tạm giữ tại Bến xe Trung tâm Quy Nhơn, buộc nhà xe Quê Hương phải chi 470.000 đồng/hành khách cho hai nhà xe khác chở toàn bộ hành khách tiếp tục vào TP.HCM.

Cùng thời điểm, trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ (Bình Định), lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Bình Định phát hiện xe khách 77B- 00519 của nhà xe Dũng Lệ, do lái xe Nguyễn Văn Sáng (41 tuổi, ngụ phường Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, Bình Định) điều khiển, chở quá quy định 20 người đang hành trình vào TP.HCM (xe chỉ được phép chở 42 người). Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà xe và buộc hạ tải.