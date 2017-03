Phát động tháng văn hóa giao thông

Theo đó, trong tháng ATGT, TP phấn đấu kéo giảm ít nhất 8% số người chết và 15% số người bị thương do tai nạn giao thông; kéo giảm đến mức thấp nhất về số vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2009. Ông Tài nhìn nhận trong bảy tháng đầu năm 2010, địa bàn TP xảy ra 575 vụ tai nạn giao thông làm chết 477 người (giảm 8,32 % so với cùng kỳ năm 2009) và làm bị thương 227 người; tình trạng ùn tắc giao thông mặc dù được kéo giảm nhưng nguy cơ ùn tắc vẫn còn khá cao ở nhiều nơi, nhất là vào giờ cao điểm. T



rong tháng ATGT, bên cạnh việc tuyên truyền vận động người dân chấp hành Luật giao thông, ông Tài chỉ đạo Công an TP, các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính về trật tự ATGT; ngăn chặn triệt để tình trạng phát sinh sau khi sắp xếp, chấn chỉnh trật tự lòng lề đường; kiểm soát, xử lý kịp thời đối với tệ nạn đua xe trái phép hoặc chạy xe gây mất trật tự công cộng và an toàn xã hội…



Có mặt tại buổi phát động, thượng tá Võ Văn Nhuận - trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM - cho biết trong tháng ATGT sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em theo quy định; tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm tốc độ, không đi đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện; tăng cường phòng chống đua xe trái phép, tụ tập thành đoàn chạy xe lạng lách, đánh võng gây rối trật tự công cộng



Theo NGỌC HẬU (TTO)