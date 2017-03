Phạt hàng loạt 'cát tặc', yêu cầu trả cát lại lòng sông

Tại thời điểm bị bắt, các phương tiện này đã hút được khoảng 18 m3 cát. Qua làm việc, các chủ phương tiện khai nhận là người Tiền Giang, lén qua địa bàn tỉnh Bến Tre để khai thác trộm cát sông và đã nhiều lần bị lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre xử phạt. Căn cứ vào lượng cát mà các phương tiện đã khai thác, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ số tiền 114 triệu đồng và buộc bơm cát trả lại lòng sông.



Các phương tiện khai thác cát bị bắt tối ngày 24-10.

Trước đó, rạng sáng 10-10, Đoàn kiểm tra liên ngành về khoáng sản tỉnh Bến Tre cũng đã bắt quả tang sáu phương tiện đang bơm cát trái phép trên tuyến sông Hàm Luông, thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Các phương tiện bị bắt gồm: Bốn ghe cây không biển số, trọng tải từ 15 đến 25 tấn và hai tàu sắt, trọng tải trên 110 tấn do Ngô Tấn Đạt (ngụ xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc) và Lê Xuân Nho (ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành) điều khiển. Qua làm việc các đối tượng khai nhận đã nhiều lần cho ghe hút cát trái phép trên tuyến sông này. Căn cứ vào số lượng cát có trên phương tiện tại thời điểm bị bắt, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các phương tiện với tổng số tiền 58 triệu đồng và buộc bơm xả cát lại dòng sông.

Ngày 3-10, Công an tỉnh Bến Tre ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 51 triệu đồng đối với hai tàu sắt mang biển kiểm soát BTR-5434, tải trọng 120 tấn do Nguyễn Duy Linh (SN 1974, thường trú xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách) điều khiển và tàu sắt không biển kiểm soát có tải trọng 170 tấn do Huỳnh Văn Nghĩa (SN 1983, ngụ xã Phú Túc, huyện Châu Thành) điều khiển đang hút cát trái phép trên tuyến sông Hàm Luông.