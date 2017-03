Phạt hành chính 2 quán cà phê kích dục

Vợ chồng “cẩu tặc” bị bắt

Trước đó, vào đêm 13-12, Công an phường và Đội Phòng chống tội phạm Phú Lợi bất ngờ “đột kích” quán cà phê Hải Hà trên đường Lê Hồng Phong (thuộc khu phố 5, phường Phú Lợi) đã bắt quả tang một nữ tiếp viên đang mát-xa kích dục cho khách.

Chủ quán Trần Đắc Long Vân (SN 1952, ngụ TP.HCM) khai nhận đã mở quán cà phê này từ năm 2008 đến nay. Trong quán có 3 tiếp viên thì có 2 tiếp viên thường mát-xa kích dục cho khách với giá 100.000đồng/lượt. Sau khi thu tiền của khách, tiếp viên phải chia lại 35.000 đồng cho chủ quán.

Ở một mũi tấn công khác, các trinh sát công an Phú Lợi cũng “đột kích” một quán cà phê không bảng hiệu trên đường ĐT743 (thuộc khu phố 9, phường Phú Lợi) do Trần Thị Linh (SN 1976, ngụ Vũng Tàu làm chủ). Công an đã bắt quả tang tiếp viên N.T.B.M (SN 1992) đang thực hiện hành vi kích dục cho khách.

Chủ quán khai nhận mỗi lần kích dục khách phải trả 100.000 đồng trong đó tiếp viên được 80.000 đồng, chủ quán lấy 20.000 đồng.



* Từ nguồn tin báo của người dân, các thành viên Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi đã theo dõi bắt quả tang cặp nam, nữ đi xe rải bả chó trên đường Huỳnh Văn Luỹ, thuộc khu phố 7, phường Phú Lợi. Tại công an phường, các đối tượng khai tên Nguyễn Văn Giáp (SN 1975) và Trương Thị Hà (SN 1986) cùng quê Hà Nam. Công an Phú Lợi đã lập hồ sơ cùng tang vật đề xuất cấp trên xử lý.