Phát hiện 1 nam giới chết trên Quốc lộ L14

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều thông tin đồn thổi sai sự thật về một vụ án xảy ra trên quốc lộ 14, thuộc địa bàn xã Cuốc Đăng, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk. Theo dư luận đồn thổi nạn nhân đã bị giết chết, chặt thành nhiều khúc, róc xương, cắt bộ phận sinh dục… Để làm rõ vấn đề trên, ngày 11/5, PV Báo CAND đã về huyện Cư M'Gar tìm hiểu sự việc và được cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M'Gar khẳng định, những thông tin trên là sai sự thật.

Thượng tá Tô Mạnh Tường - Phó Trưởng Công an huyện Cư M'Gar, người trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M'Gar sau khi nhận được tin báo về sự vụ trên lúc khoảng 6h30' ngày 25/3, đã khẩn trương phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ. Tại hiện trường phát hiện xác chết của nạn nhân, nằm trên đoạn km 701+ 600, quốc lộ 14, thuộc xã Cuốc Đăng, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT Công an Đắk Lắk xác định, nạn nhân bị chết trong tình trạng phần ngực bị dập nát, vỡ tim và phổi. Kết quả điều tra xác định nạn nhân tên Nguyễn Ngọc Lam, còn gọi là Liêm (42 tuổi), trú tại thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư M'Gar.

Theo những người thân quen kể lại, nạn nhân Nguyễn Ngọc Lam quê ở Quảng Nam vào làm nghề nuôi ong ở vườn cao su thuộc xã Ea Drơng, Cư M'Gar. Nạn nhân thường ngày sống độc thân một mình và không có mâu thuẫn thù oán với ai.

Được biết, trong đêm bị chết, nạn nhân có đi uống rượu ở địa bàn cách hiện trường án mạng hơn 1km. Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Cư M'Gar, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.





Theo N.Như (CAND)