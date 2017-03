Phát hiện 1 tài xế sử dụng thẻ nhà báo có dấu hiệu làm giả

(PLO)- Ngày 7-9, Công an TP Biên Hòa cho biết đã báo cáo cơ quan an ninh và Công an tỉnh Đồng Nai xác minh làm rõ một trường hợp vi phạm luật giao thông, người điều khiển phương tiện sử dụng thẻ nhà báo có dấu hiệu làm giả.