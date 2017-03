Phát hiện 2 cá thể nghi báo lửa trên xe khách

Vào hồi 6h sáng ngày 18/1, Đội chống buôn lậu Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An (PC46) phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu và Đội kiểm lâm cơ động số 1, Kiểm lâm Nghệ An tiến hành kiểm tra hành chính chiếc xe ô tô mang BKS UN - 6688 do Nguyễn Văn Hào (trú tại Diễn Liên, Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển, chủ xe là Võ Văn Thịnh (trú tại Diễn Tháp, Diễn Châu).

Hai cá thể nghi báo lửa đã bị bắn chết được phát hiện trên xe khách



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cá thể động vật đã bị bắn chết có trọng lượng 22kg và 43kg xương động vật (chưa xác định được xương loại động vật gì). Về 2 cá thể bị bắn chết được giấu trên xe khách, theo xác định cảm quan của lực lượng kiểm lâm thì đây là 2 cá thể báo lửa - loài động vật nhóm 1B - nhóm nguy cấp cần được bảo vệ.

Hiện tại đối tượng và chiếc xe ô tô mang BKS Lào đã được bàn giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ. Hai cá thể nghi báo lửa và số xương động vật trên đang được Đội Kiểm lâm cơ động số 1 bảo quản để xác định chủng loại.

Theo Hoàng Lam (Dân trí)