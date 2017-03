Phát hiện 2 điểm trồng 776 cây cần sa

Ngày 17-6, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Phước cho biết Phòng PC 47 - Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Bù Gia Mập phát hiện 2 hộ dân tại thôn 7, xã Long Bình (H. Bù Gia Mập) trồng cần sa.

Điểm thứ nhất do ông Trần Văn Sa (tức Hai Sa, SN 1949) và vợ là Nguyễn Thị Thân (SN 1955), trồng 432 cây cần sa cao từ 2 m – 2,5 m. Tang vật thu giữ gồm 2 kg cần sa khô, 1 bao cần sa tươi nặng khoảng 25 kg. Tại điểm thứ hai, công an phát hiện tại nhà ông Trần Văn Hóa (SN 1954) và vợ là Nguyễn Thị Bạch Tiên (SN 1955), trồng 344 cây cần sa cao từ 1,5 m – 2 m. Tang vật thu giữ gồm 6,8 kg cần sa khô và 1 lọ hạt cần sa nặng khoảng 400 gam. Hiện vụ việc giao cho Công an huyện Bù Gia Mập tiếp tục điều tra, xử lý. Theo T. Tiến (NLĐO)