Phát hiện 3 tạ pháo lậu trên tàu hỏa ở Đồng Nai

Lực lượng chức năng phát hiện ngoài số hàng hóa nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ trên bảy toa tàu còn có ba tạ pháo hoa được cất giấu trong các kiện hàng, có xuất xứ từ Trung Quốc.

Cơ quan công an xác định người đến nhận số hàng trên tại ga Hố Nai (huyện Trảng Bom) tên là Tâm (ngụ tỉnh Bạc Liêu). Tại cơ quan công an, Tâm khai được một chủ hàng ở Hà Nội yêu cầu đến nhận hàng để giao lại cho một đầu mối ở TP.HCM. Công an đã lập biên bản và thu giữ toàn bộ số pháo trên, đồng thời tiếp tục làm việc với Tâm để xác minh chủ nhân số hàng trên. Ngoài số pháo trên, PC46 Công an tỉnh Đồng Nai còn tạm giữ khoảng 70 tấn hàng trên bảy toa tàu H7 gồm phụ tùng ô tô, xe máy, linh kiện điện tử, máy may, sữa tắm, áo vải… có xuất xứ từ Trung Quốc và Thái Lan.