Phát hiện 60 bánh heroin vận chuyển từ Lào về Nghệ An

Rạng sáng 15-2, Hồ Sự Cơ (trú TP Vinh, Nghệ An) điều khiển xe ô tô Hyundai biển số 30A-061.68 chở heroin từ Lào qua Hà Tĩnh về đến Trạm thu phí Bến Thủy (TP Vinh) thì bị lực lượng Phòng PC47 - Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang. Khám xét trên xe, công an thu giữ 60 bánh heroin (trọng lượng hơn 21 kg) và hai điện thoại di động cùng chiếc xe ô tô trên.

Từ lời khai của Cơ, sáng 17-2, Công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp Phan Thanh Tòn (trú xã Sơn Giang, huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh) là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia trên.

Bước đầu Cơ và Tòn khai thời gian qua Cơ, Tòn đã cùng một số đối tượng thiết lập đường dây ma túy từ Lào về qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh).

ĐẮC LAM