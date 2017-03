Phát hiện 66 bằng thuyền trưởng, bằng lái xe... giả

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội- Công an TP Cần Thơ vừa tiếp nhận 36 bằng thuyền trưởng, máy trưởng hạng 1, 2 (Chi cục đường sông phía Nam cấp), 30 bằng lái xe môtô hạng A1 (Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, An Giang, Hậu Giang cấp) do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường thủy- Công an TP Cần Thơ chuyển đến.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông trên đường bộ và đường sông vừa qua, lực lượng kiểm tra đã phát hiện khi các chủ phương tiện đang sử dụng để trình báo lúc vi phạm.

Qua lời khai ban đầu của các chủ phương tiện, họ đã mua bằng với giá từ 8 - 16 triệu đồng (bằng thuyền trưởng, máy trưởng), còn giấy phép lái xe môtô hạng A1 được mua từ 1 - 2 triệu đồng. Hiện cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục làm rõ về đường dây cung cấp bằng giả.

Theo T.T (báo Công An TP.HCM)