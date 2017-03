Phát hiện ba thi thể dưới kênh nghi do chết đuối

“Khu vực hiện trường là kênh rộng khoảng 10 m, sâu 3-5 m, có bóng cây nên trẻ em thường xuống đây để tắm. Trước đó, chiều 28-6, nhiều người đi làm đồng cũng đã nhìn thấy các nạn nhân xuống đây tắm. Ba nạn nhân đều là công nhân làm việc ở một công ty tại xã” - ông Hùng nói thêm. Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cũng thông tin mặc dù chưa có kết luận chính thức nguyên nhân tử vong nhưng căn cứ hiện trường ban đầu rất có thể nguyên nhân là do đuối nước.

Rạng sáng 29-6, người dân phát hiện tại khu bờ kênh Kháng Chiến (ấp Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam) có ba áo khoác, ba đôi dép, hai điện thoại di động cùng hai xe máy nằm lăn lóc nhưng không có người.

Nghi ngờ, người dân kiểm tra thì phát hiện dưới kênh có ba tử thi nên đã trình báo công an. Sau đó danh tính các nạn nhân được xác định là PDT (17 tuổi), PTKL (16 tuổi, em họ T.) và NTH (17 tuổi) cùng ngụ xã Đức Hòa Thượng (Đức Hòa).

Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng.

HN