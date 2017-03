Phát hiện bốn thùng thuốc nổ trên tàu khách

Trưa 28-5, Công an huyện đảo Phú Quý nhận được nguồn tin tàu khách BT07 xuất bến từ Phan Thiết sắp cập cảng Phú Quý có vận chuyển bốn thùng thuốc nổ TNT cực mạnh. Công an huyện Phú Quý lập tức triển khai đón lõng. Đến 15 giờ cùng ngày khi tàu vừa cập cảng, các trinh sát đã tiếp cận khống chế hai người được xem là chủ hàng này. Sau khi hành khách đã rời khỏi tàu an toàn, bốn thùng hàng trên cùng hai nghi can được đưa về trụ sở công an. Khám xét, bốn thùng hàng trên đều là thuốc nổ TNT dạng bột, cân nặng gần 40 kg. Bước đầu, hai chủ hàng Tạ Văn Khuê và Nguyễn Thị Yến Thanh (đều ngụ Phú Quý) khai vận chuyển số thuốc nổ trên về đảo Phú Quý chia nhỏ ra để bán cho ngư dân đi đánh cá.

PHƯƠNG NAM