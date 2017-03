Phát hiện ca trưởng bảo vệ bến phà chết bất thường dưới sông

Ông Hoàng Tuấn Long, Trưởng bến phà Mây cho biết, trong ca trực rạng sáng ngày 24/7, do máy trưởng xin nghỉ có việc, ông Nguyễn Văn Bí xuống trực tại phà neo đậu dưới sông Kinh Thầy, ngay sát cạnh bến. Đến 3h30 sáng ngày 24/7, người cùng ca trực không thấy ông Bí trên cabin. Người này liên lạc với ông Bí không được nên đã gọi anh em đổ xô đi tìm kiếm.

Ban quản lý phà Mây cũng thông báo cho gia đình nạn nhân Bí. Đến 5h sáng, gia đình đã thuê đội thợ câu rà soát tại khu vực này. Đội thợ câu phát hiện thi thể ông Bí dưới sông vào lúc 6h20 sáng cùng ngày.



Người dân nháo nhác ở bến phà Mây theo dõi sự vụ

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương đã báo tin lên Công an để làm rõ. Lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Do nguyện vọng của gia đình nên không khám nghiệm tử thi nạn nhân. Đến 11h trưa ngày 24/7, thi thể ông Bí đã được gia đình đưa về an táng theo phong tục địa phương.

Người nhà và dư luận địa phương cho rằng, cái chết của ông Bí có điều gì đó bất bình thường, có thể ông Bí bị sát hại. Khi đưa nạn nhân lên bờ, bụng nạn nhân không có nước dù được cho là chết đuối dưới sông. Nhiều ý kiến khác cho rằng, nạn nhân năm nay tuổi đã cao nhưng không hiểu sao vẫn phải xuống trực dưới phà trong khi hai thành phà lớn này lại không có lan can bảo đảm an toàn.

Ông Hoàng Tuấn Long, trưởng bến phà Mây cũng cho biết thêm: ‘Từ ngày 1/10/2013, Sở GTVT tỉnh Hải Dương đã có quyết định giao cho Công ty TNHH Đức Phúc quản lý tại bến phà Mây, chịu trách nhiệm đảm bảo chế độ, điều hành nhân sự cũng như mọi việc khác. Rạng sáng ngày 24/7, ca trực tại bến có 7 người, 3 người trực đò và 4 người trực phà. Trong số người trực phà chỉ có một mình ông Nguyễn Văn Bí ngủ tại cabin dưới phà để trông giữ tài sản còn lại 3 người khác ở trên trạm. Bình thường vẫn có hai người trực dưới phà nhưng hôm đó có người bận nên bác Bí ở dưới đó một mình”.